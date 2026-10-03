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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 101
Al-An'am
101
6:101
بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
بَدِیْعُ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ
اَنّٰی
یَكُوْنُ
لَهٗ
وَلَدٌ
وَّلَمْ
تَكُنْ
لَّهٗ
صَاحِبَةٌ ؕ
وَخَلَقَ
كُلَّ
شَیْءٍ ۚ
وَهُوَ
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عَلِیْمٌ
۟
Dia (Allah) Pencipta langit dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.
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