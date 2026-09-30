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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadid Ayah 9
Al-Hadid
9
57:9
هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ٩
هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩
هُوَ
الَّذِیْ
یُنَزِّلُ
عَلٰی
عَبْدِهٖۤ
اٰیٰتٍۢ
بَیِّنٰتٍ
لِّیُخْرِجَكُمْ
مِّنَ
الظُّلُمٰتِ
اِلَی
النُّوْرِ ؕ
وَاِنَّ
اللّٰهَ
بِكُمْ
لَرَءُوْفٌ
رَّحِیْمٌ
۟
Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang (Al-Qur`an) kepada hamba-Nya (Muhammad) untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh, terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.
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