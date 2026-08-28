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tafsir: An-Naba' 78:8
An-Naba'
8
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا
۟ۙ
Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا }
أي: ذكورا وإناثا من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون المودة والرحمة، وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان، بلذة المنكح.