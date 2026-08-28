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tafsir: An-Naba' 78:5
An-Naba'
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha litahakikishika kwao jambo hilo na utahakikishika kwao ukweli wa yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, kuhusu Qur’ani na kufufuliwa. Huu ni utisho na makemeo kwao.