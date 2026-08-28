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tafsir: An-Naba' 78:5
An-Naba'
5
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
sekali lagi tidak! Kelak mereka akan mengetahui.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ }
أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا،
ويقال لهم:
{ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ }