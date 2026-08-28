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tafsir: An-Naba' 78:11
An-Naba'
11
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
dan Kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)
] وه ڕۆژیشمان وا لێ كردووه كه ڕووناك بێ تا خهڵكی بتوانن له ڕۆژدا بێن و بڕۆن بۆ بازرگانی و كاسبی و بژێوى ژیانیان.