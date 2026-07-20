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As-Saffat
39
37:39
وما تجزون الا ما كنتم تعملون ٣٩
وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩
وَمَا
تُجْزَوْنَ
اِلَّا
مَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟ۙ
Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan,
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