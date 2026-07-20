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As-Saffat
24
37:24
وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
وَقِفُوْهُمْ
اِنَّهُمْ
مَّسْـُٔوْلُوْنَ
۟ۙ
Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Tulayhah Tafsir Translations
Mengikuti
17 minggu yang lalu
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Referensi
Ayat 37:24
In his epic book of history, ibn Kathir included the following report:
[قال مقاتل بن حيان رحمه الله : صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقرأ : {وقفوهم إنهم مسئولون} فجعل يكررها وما يستطيع أن يتجاوزها . ]
Muqatil ibn Hayyan said:
I prayed behind 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz and he recited
[وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ]
"Stop them. They will certainly be questioned." [al-Saffat ayah 24]
and he kept repeating it, unable to move beyond it.
[al-Bi...
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