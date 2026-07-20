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As-Saffat
23
37:23
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣
مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
فَاهْدُوْهُمْ
اِلٰی
صِرَاطِ
الْجَحِیْمِ
۟
selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke nereka.
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