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As-Saffat
22
37:22
۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢
اُحْشُرُوا
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
وَاَزْوَاجَهُمْ
وَمَا
كَانُوْا
یَعْبُدُوْنَ
۟ۙ
(Diperintahkan kepada malaikat), "Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Umar Shariff
Mengikuti
5 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 37:56, 37:22
The Party you wish NOT to go
Sharik said, narrating from Simak, from An-Nu`man:'I heard Umar say:
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ
(Assemble those who did wrong, together with their companions),
means, `Those who are like them. So those who committed Zina will be gathered with others who committed Zina, those who dealt in Riba will be gathered with others who dealt in Riba, those who drank wine will be gathered with others who drank...
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