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As-Saffat
19
37:19
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
فَاِنَّمَا
هِیَ
زَجْرَةٌ
وَّاحِدَةٌ
فَاِذَا
هُمْ
یَنْظُرُوْنَ
۟
Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka seketika itu mereka melihatnya.
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