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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 181
As-Saffat
181
37:181
وسلام على المرسلين ١٨١
وَسَلَـٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ١٨١
وَسَلٰمٌ
عَلَی
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚ
Dan selamat sejahtera bagi para rasul.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.