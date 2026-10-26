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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 180
As-Saffat
180
37:180
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ١٨٠
سُبْحَـٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨٠
سُبْحٰنَ
رَبِّكَ
رَبِّ
الْعِزَّةِ
عَمَّا
یَصِفُوْنَ
۟ۚ
Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan.
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Tafsir Fathul Majid
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