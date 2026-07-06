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As-Saffat
167
37:167
وان كانوا ليقولون ١٦٧
وَإِن كَانُوا۟ لَيَقُولُونَ ١٦٧
وَاِنْ
كَانُوْا
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
Dan sesungguhnya mereka (orang kafir Mekkah) benar-benar pernah berkata,
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Pelajaran
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Qiraat
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧)
] ههر چهنده موشریكان ئهیانووت: