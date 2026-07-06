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As-Saffat
160
37:160
الا عباد الله المخلصين ١٦٠
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٦٠
اِلَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
kecuali hamba-hamba Allah
1
yang disucikan (dari dosa).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
لكن عباد الله المخلصين له في عبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله سبحانه.