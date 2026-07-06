Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
158
37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨
وَجَعَلُوْا
بَیْنَهٗ
وَبَیْنَ
الْجِنَّةِ
نَسَبًا ؕ
وَلَقَدْ
عَلِمَتِ
الْجِنَّةُ
اِنَّهُمْ
لَمُحْضَرُوْنَ
۟ۙ
Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا
] ئهیانووت: خوای گهوره لهگهڵ جنیهكاندا نهسهب له نێوانیاندا ههیه (وَالْعِيَاذُ بِالله) ئهیانووت: ژن و ژنخوازی له نێوانیاندا ههیه خوای گهوره داوای جنی كردووه جنیان داوهتهوه خوای گهورهو مهلائیكهتیش لهو بووه (وَالْعِيَاذُ بِالله) [
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)
] له كاتێكدا كه جنیه كافرهكانیش ئهزانن ئامادهی ئاگری دۆزهخ و سزای خوای گهوره ئهبن لهسهر ئهم درۆ ههڵبهستنانه.