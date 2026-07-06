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As-Saffat
156
37:156
ام لكم سلطان مبين ١٥٦
أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌۭ مُّبِينٌۭ ١٥٦
اَمْ
لَكُمْ
سُلْطٰنٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas?
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Anda sedang membaca tafsir untuk kelompok ayat dari 37:154 hingga 37:161
( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) أى : أى شئ حدث لكم ، وكيف أصدرتم هذه الأحكام الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل .