Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
As-Saffat
155
37:155
افلا تذكرون ١٥٥
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥٥
اَفَلَا
تَذَكَّرُوْنَ
۟ۚ
Maka mengapa kamu tidak memikirkan?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥)
] ئهوه بۆ بیر ناكهنهوهو پهندو ئامۆژگاری وهرناگرن لهسهر پووچهڵی و بهتاڵی ئهو قسهیهی خۆتان.