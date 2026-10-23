Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 153
As-Saffat
153
37:153
اصطفى البنات على البنين ١٥٣
أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣
اَصْطَفَی
الْبَنَاتِ
عَلَی
الْبَنِیْنَ
۟ؕ
Apakah Dia (Allah) memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.