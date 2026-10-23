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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 151
As-Saffat
151
37:151
الا انهم من افكهم ليقولون ١٥١
أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٥١
اَلَاۤ
اِنَّهُمْ
مِّنْ
اِفْكِهِمْ
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.