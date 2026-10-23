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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 150
As-Saffat
150
37:150
ام خلقنا الملايكة اناثا وهم شاهدون ١٥٠
أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ إِنَـٰثًۭا وَهُمْ شَـٰهِدُونَ ١٥٠
اَمْ
خَلَقْنَا
الْمَلٰٓىِٕكَةَ
اِنَاثًا
وَّهُمْ
شٰهِدُوْنَ
۟
Atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikan(nya)?
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Tafsir Fathul Majid
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