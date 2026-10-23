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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 149
As-Saffat
149
37:149
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ١٤٩
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٤٩
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَلِرَبِّكَ
الْبَنَاتُ
وَلَهُمُ
الْبَنُوْنَ
۟ۙ
Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekkah), "Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak laki-laki?
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