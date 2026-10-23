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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 148
As-Saffat
148
37:148
فامنوا فمتعناهم الى حين ١٤٨
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍۢ ١٤٨
فَاٰمَنُوْا
فَمَتَّعْنٰهُمْ
اِلٰی
حِیْنٍ
۟ؕ
sehingga mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.