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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 147
As-Saffat
147
37:147
وارسلناه الى ماية الف او يزيدون ١٤٧
وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧
وَاَرْسَلْنٰهُ
اِلٰی
مِائَةِ
اَلْفٍ
اَوْ
یَزِیْدُوْنَ
۟ۚ
Dan Kami utus dia kepada seratus ribu (orang) atau lebih,
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Tafsir Fathul Majid
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