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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 141
As-Saffat
141
37:141
فساهم فكان من المدحضين ١٤١
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٤١
فَسَاهَمَ
فَكَانَ
مِنَ
الْمُدْحَضِیْنَ
۟ۚ
kemudian dia ikut diundi,
1
ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah (dalam undian).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.