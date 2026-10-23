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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 140
As-Saffat
140
37:140
اذ ابق الى الفلك المشحون ١٤٠
إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠
اِذْ
اَبَقَ
اِلَی
الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ
۟ۙ
(ingatlah) ketika dia lari,
1
ke kapal yang penuh muatan,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.