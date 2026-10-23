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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 137
As-Saffat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَاِنَّكُمْ
لَتَمُرُّوْنَ
عَلَیْهِمْ
مُّصْبِحِیْنَ
۟ۙ
Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekkah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi,
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