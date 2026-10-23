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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 136
As-Saffat
136
37:136
ثم دمرنا الاخرين ١٣٦
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٣٦
ثُمَّ
دَمَّرْنَا
الْاٰخَرِیْنَ
۟
Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.