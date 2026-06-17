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As-Saffat
13
37:13
واذا ذكروا لا يذكرون ١٣
وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣
وَاِذَا
ذُكِّرُوْا
لَا
یَذْكُرُوْنَ
۪۟
Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وقوله - تعالى - ( وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ . وَإِذَا رَأَوْاْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ) بيان لشدة تماديهم فى الباطل ، وإصرارهم عليه .أى : أن هؤلاء القوم من دأبهم ومن صفاتهم الملازمة لهم ، أنهم إذا وعظوا بما ينفعهم لا يتعظون .