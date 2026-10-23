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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 128
As-Saffat
128
37:128
الا عباد الله المخلصين ١٢٨
إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١٢٨
اِلَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan (dari dosa).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.