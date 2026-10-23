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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 126
As-Saffat
126
37:126
الله ربكم ورب ابايكم الاولين ١٢٦
ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٢٦
اللّٰهَ
رَبَّكُمْ
وَرَبَّ
اٰبَآىِٕكُمُ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
(yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.