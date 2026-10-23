[ قوله تعالى ] الله ربكم ورب آبائكم الأولين بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن خيثم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي . وإليها يذهب أبو عبيد وأبو حاتم . وحكى أبو عبيد أنها على النعت . النحاس : وهو غلط ، وإنما هو على البدل ، ولا يجوز النعت هاهنا ; لأنه ليس بتخلية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع . قال أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى مما قال - أنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف . ورأيت علي بن سليمان يذهب إلى أن الرفع أولى وأحسن ; لأن قبله رأس آية ، فالاستئناف أولى . ابن الأنباري : من نصب أو رفع لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام ; لأن الله - عز وجل - مترجم عن أحسن الخالقين من الوجهين جميعا .