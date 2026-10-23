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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 125
As-Saffat
125
37:125
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ١٢٥
أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٢٥
اَتَدْعُوْنَ
بَعْلًا
وَّتَذَرُوْنَ
اَحْسَنَ
الْخَالِقِیْنَ
۟ۙ
Patutkah kamu menyembah Ba'l
1
dan kamu tinggalkan (Allah) sebaik-baik Pencipta,
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