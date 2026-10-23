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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 124
As-Saffat
124
37:124
اذ قال لقومه الا تتقون ١٢٤
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَلَا تَتَّقُونَ ١٢٤
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖۤ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟
(Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.