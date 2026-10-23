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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 123
As-Saffat
123
37:123
وان الياس لمن المرسلين ١٢٣
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٢٣
وَاِنَّ
اِلْیَاسَ
لَمِنَ
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ؕ
Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul.
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Tafsir Fathul Majid
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