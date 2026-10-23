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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 115
As-Saffat
115
37:115
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ١١٥
وَنَجَّيْنَـٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٥
وَنَجَّیْنٰهُمَا
وَقَوْمَهُمَا
مِنَ
الْكَرْبِ
الْعَظِیْمِ
۟ۚ
Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
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