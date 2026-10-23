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Tafsir Fathul Majid Tafsir: As-Saffat Ayah 114
As-Saffat
114
37:114
ولقد مننا على موسى وهارون ١١٤
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١١٤
وَلَقَدْ
مَنَنَّا
عَلٰی
مُوْسٰی
وَهٰرُوْنَ
۟ۚ
Dan sungguh, Kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.