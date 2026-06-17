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As-Saffat
11
37:11
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
فَاسْتَفْتِهِمْ
اَهُمْ
اَشَدُّ
خَلْقًا
اَمْ
مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ
اِنَّا
خَلَقْنٰهُمْ
مِّنْ
طِیْنٍ
لَّازِبٍ
۟
Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekkah), "Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa
1
yang telah Kami ciptakan?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ولما بين هذه المخلوقات العظيمة قال:
{ فَاسْتَفْتِهِمْ }
أي: اسأل منكري خلقهم بعد موتهم.
{ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا }
أي: إيجادهم بعد موتهم، أشد خلقا وأشق؟.
{ أَمْ مَنْ خَلَقْنَا }
من
[هذه]
المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.فيلزمهم إذا الإقرار بالبعث، بل لو رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيها، لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب، أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم،
ولهذا قال:
{ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ }
أي: قوي شديد كقوله تعالى:
{ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ }