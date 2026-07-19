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Ar-Rum
7
30:7
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون ٧
يَعْلَمُونَ ظَـٰهِرًۭا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ غَـٰفِلُونَ ٧
یَعْلَمُوْنَ
ظَاهِرًا
مِّنَ
الْحَیٰوةِ
الدُّنْیَا ۖۚ
وَهُمْ
عَنِ
الْاٰخِرَةِ
هُمْ
غٰفِلُوْنَ
۟
Mereka mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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