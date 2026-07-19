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Ar-Rum
60
30:60
فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ٦٠
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠
فَاصْبِرْ
اِنَّ
وَعْدَ
اللّٰهِ
حَقٌّ
وَّلَا
یَسْتَخِفَّنَّكَ
الَّذِیْنَ
لَا
یُوْقِنُوْنَ
۟۠
Maka bersabarlah engkau (Muhammad). Sungguh, janji Allah itu benar dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Dr Maryam Fayyaz
Mengikuti
32 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 30:60
Bismillah
We sometimes forget how human our beloved prophet Mohammadﷺ truly was.
Because his strength was so constant, his patience so endless, that we begin to imagine him as someone who stood above pain, above fear, above heartbreak. But he didn’t. He felt everything, deeply, intensely, painfully, just like any human heart would.
So when Allah said to him, “Be patient. Indeed, the promise of Allah is true. And do not let those who lack cer...
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