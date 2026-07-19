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Ar-Rum
6
30:6
وعد الله لا يخلف الله وعده ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٦
وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٦
وَعْدَ
اللّٰهِ ؕ
لَا
یُخْلِفُ
اللّٰهُ
وَعْدَهٗ
وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ
النَّاسِ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
(Itulah) janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Mahjabeen Ahmad
Mengikuti
2 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 30:6, 94:5-6
Even the most truthful of us can fall short in our promises, not because we never intended to keep them, but so many factors can come in the way, no matter how much we try, our promises can remain unfulfilled because we do not control life.
The only promise we can trust, because His promises do not depend on anyone but Himself, is that of Allah (Al Khaliq) our Creator.
If Allah has promised us فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا
it will happen. F...
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