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Ar-Rum
59
30:59
كذالك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ٥٩
كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥٩
كَذٰلِكَ
یَطْبَعُ
اللّٰهُ
عَلٰى
قُلُوْبِ
الَّذِیْنَ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak (mau) memahami.
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