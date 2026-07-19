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Ar-Rum
55
30:55
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذالك كانوا يوفكون ٥٥
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ سَاعَةٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ٥٥
وَیَوْمَ
تَقُوْمُ
السَّاعَةُ
یُقْسِمُ
الْمُجْرِمُوْنَ ۙ۬
مَا
لَبِثُوْا
غَیْرَ
سَاعَةٍ ؕ
كَذٰلِكَ
كَانُوْا
یُؤْفَكُوْنَ
۟
Dan pada hari (ketika) terjadinya Kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah, bahwa mereka berdiam (dalam kubur) hanya sesaat (saja). Begitulah dahulu mereka dipalingkan (dari kebenaran).
1
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Mohannad Hakeem
Mengikuti
4 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 23:112-114, 30:55
Allah asks them the question in terms of YEARS: How many years did you spend on earth?
They will answer in DAYS: This is how short life will look like: 'A day or a part of a day!
In another Ayah: The criminals will reflect on their stay in the dunia in hours!!
SubhanaAllah, life is short! a year (2022) has gone!
Let's reflect on our short stay and pack our bags and be ready to leave
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