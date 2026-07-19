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Ar-Rum
51
30:51
ولين ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ٥١
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًۭا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّۭا لَّظَلُّوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ يَكْفُرُونَ ٥١
وَلَىِٕنْ
اَرْسَلْنَا
رِیْحًا
فَرَاَوْهُ
مُصْفَرًّا
لَّظَلُّوْا
مِنْ
بَعْدِهٖ
یَكْفُرُوْنَ
۟
Dan sungguh, jika Kami mengirimkan angin lalu mereka melihat (tumbuh-tumbuhan itu) menjadi kuning (kering), niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Dr Maryam Fayyaz
Mengikuti
32 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 30:51
Bismillah
I pause and look at the world around me. I see the gentle wind swaying the trees, carrying clouds that will soon quench the thirsty earth. Life feels easy, blessings obvious. In these moments, my heart feels light, grateful, almost certain that all is as it should be. But then, I remember the verse: “And if We were to send a wind, and they saw their crops turn yellow, they would fall into disbelief.”
It strikes me how fragile the hum...
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