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Ar-Rum
47
30:47
ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المومنين ٤٧
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٤٧
وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَا
مِنْ
قَبْلِكَ
رُسُلًا
اِلٰى
قَوْمِهِمْ
فَجَآءُوْهُمْ
بِالْبَیِّنٰتِ
فَانْتَقَمْنَا
مِنَ
الَّذِیْنَ
اَجْرَمُوْا ؕ
وَكَانَ
حَقًّا
عَلَیْنَا
نَصْرُ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟
Dan sungguh, Kami telah mengutus sebelum engkau (Muhammad) beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa.
1
Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman.
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