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Ar-Rum
40
30:40
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركايكم من يفعل من ذالكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ٤٠
ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠
اَللّٰهُ
الَّذِیْ
خَلَقَكُمْ
ثُمَّ
رَزَقَكُمْ
ثُمَّ
یُمِیْتُكُمْ
ثُمَّ
یُحْیِیْكُمْ ؕ
هَلْ
مِنْ
شُرَكَآىِٕكُمْ
مَّنْ
یَّفْعَلُ
مِنْ
ذٰلِكُمْ
مِّنْ
شَیْءٍ ؕ
سُبْحٰنَهٗ
وَتَعٰلٰى
عَمَّا
یُشْرِكُوْنَ
۟۠
Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat hal yang demikian? Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan.
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Refleksi
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Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
slave of Allah
Mengikuti
2 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 30:40
Allah summarized your life in one ayah.
It is Allah Who created you, then gives you provisions, then will cause you to die, and then will bring you back to life.
1. He created you
2. He will feed you
3. He will take your soul
4. He will resurrect you
If everything is from Him and all matters return to Him, it's time to memorize this ayah and make this verse your mindset for the rest of your entire life:
Say, 'Surely my prayer, my sacrifice, m...
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