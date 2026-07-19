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Ar-Rum
37
30:37
اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذالك لايات لقوم يومنون ٣٧
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٣٧
اَوَلَمْ
یَرَوْا
اَنَّ
اللّٰهَ
یَبْسُطُ
الرِّزْقَ
لِمَنْ
یَّشَآءُ
وَیَقْدِرُ ؕ
اِنَّ
فِیْ
ذٰلِكَ
لَاٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ
یُّؤْمِنُوْنَ
۟
Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia (pula) yang membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang beriman.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
J Yousef
Mengikuti
8 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 34:39, 30:37, 2:245, 34:36, 29:62, 39:52, 42:12, 13:26, 17:30
Diposting di
The 99 Names of Allah
He is Al-Baasit - the Expander - who can remove even the traces of any constriction we may have felt. The key is to know that after every hardship is ease, as promised in the Qur’an. The Prophet Yusuf alayhi as-salaam (peace be upon him) had to be thrown in a well before coming into the care of the Minister. He had to be put in prison before he was given power and reunited with his family. But he understood that it was from God Almighty and was a...
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