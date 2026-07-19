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Ar-Rum
34
30:34
ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٣٤
لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَـٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا۟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٤
لِیَكْفُرُوْا
بِمَاۤ
اٰتَیْنٰهُمْ ؕ
فَتَمَتَّعُوْا ۥ
فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ
۟
biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah Kami berikan. Dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu).
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