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Ar-Rum
32
30:32
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ٣٢
مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًۭا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢
مِنَ
الَّذِیْنَ
فَرَّقُوْا
دِیْنَهُمْ
وَكَانُوْا
شِیَعًا ؕ
كُلُّ
حِزْبٍ
بِمَا
لَدَیْهِمْ
فَرِحُوْنَ
۟
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka
1
dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.
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