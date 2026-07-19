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Ar-Rum
15
30:15
فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ١٥
فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍۢ يُحْبَرُونَ ١٥
فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ
فَهُمْ
فِیْ
رَوْضَةٍ
یُّحْبَرُوْنَ
۟
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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